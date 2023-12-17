17 Ara 2023 - 12:05- Eğitim Güncelleme:
KOÜ Senatosu, İsrail'e iki dilde kınama yazısı yayınladı
Kocaeli Üniversitesi Senatosu, İsrail'e karşı iki dilde kınama yazısı yayınladı. Yazılarda şu ifadeler yer aldı:
Kocaeli Üniversitesi Senatosu, İsrail'e karşı iki dilde kınama yazısı yayınladı. Yazılarda şu ifadeler yer aldı:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.