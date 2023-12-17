İlayda Karabulut: “Pazarlama ve reklam nasıl yapılır?”

Publicis Media Ekibi Dijital Medya Pazarlama Semineri’ne konuk oldu. KOÜ İletişim Fakültesi D-8’de ‘Dijital Medya Pazarlama Semineri’ Publicis Media ajansından İlayda Karabulut, Cansın Aklem ve Şeyda Keklik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Dijital medyanın kullanımını, reklamcılığın iş sahasındaki koşullarını ve görev bilinci hakkında konuşan Karabulut, “Öncellikle markadan, kampanya detaylarını alıp süreci ekip ile paylaşıyoruz. Dijital medya içinde bulunan TV, Radyo, Haber medyalarıyla görüşüp bütçe ayarlaması yapıyoruz” şeklinde konuştu.

"HEDEF KİTLELERİN KİMLER OLDUĞUNU, YAŞ SKALASI GİBİ BİRÇOK UNSURU PLANLIYORUZ"

Konuşmanın devamını devralan Keklik, “Hedef kitlelerin kimler olduğunu, yaş skalası gibi birçok unsuru planlıyoruz. Örneğin: Herhangi bir uygulamaya reklam verirken hedef kitlemizin o uygulamayı kullanıp kullanmadığına dair araştırmalarda bulunuyoruz” dedi. Kampanyanın arka işi bittikten ve yayınlandıktan sonra yapılan süreci anlatan Karabulut, “Reklam için danışan markalara, kimlere ulaşmış, ne düzeyde ilgi çekmiş ve kampanyaya kimler katılmış bunları raporlayıp markalara bildirdiklerini” söyledi.

Reklam ajansında çalışmanın yoruculuğu haricinde faydalarından bahseden konuşmacılar, Markaların festival, konser ve iş yemeği gibi birçok etkinliğine kolay bir şekilde katılım sağlayabildiklerini aktardı. Daha sonra katılım sağlayan öğrencilerinin sorularının yanıtlanmasının ardından seminer sonlandırıldı. Data Felis/ DT0.4 Veri Çıkışlı Hedefleme kategorisinde Publicis Media, AKBANK için hazırladığı “Akbank / Gençlik İletişimi Kızlar Soruyor Projesi” çalışmasıyla Felis Ödülünün sahibi oldu.