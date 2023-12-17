"Marka büyürse devlet de büyür”

Seminer, Emre Abay’ın kendini tanıtması ile başladı. Abay, reklamın ülkeleri ve markaları yönetmesinden etkilendiğini söyleyip, seminerde katılımcılara tecrübelerini aktardı.

REKLAMDA MARKA DEĞERİ

Reklamda marka değerine dikkat çeken Abay, “Amerika’daki markalara bakın ne kadar çok ve büyük. Bu markaların sattığı her ürün ülkeye daha fazla para gireceğini gösterir” dedi. Ülkenin büyümesini marka ve reklamlar sayesinde olduğunu söyleyen Abay, ülkelerin markaları kadar güçlü olduğunu dile getirdi.

DÜNDEN BUGÜNE REKLAM

Reklamın bir düşünceyi, bir fikri veya bir nesneyi satmak olduğunu vurgulayan Abay, her şeyin kökenine inildiği takdirde reklam ile karşılaşılacağından söz etti. Abay, “Mesela çan veya ezan sesi birer reklam Tanrı sana gel ve ibadet et diyor.” dedi. İmparatorluklar da ise bu reklamların çalınan davul ve okunan reklamlarla yapıldığını söyledi. Seminer, soru cevap kısmı ile sona erdi.