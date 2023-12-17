Kışın Vazgeçilmezi: Ev Yapımı Sıcacık Mantar Çorbası Tarifi

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, lezzetiyle damakları şenlendirecek nefis bir tarif: Ev Yapımı Sıcacık Mantar Çorbası! Kışın sofralarını süsleyen bu pratik tarif, hem sağlıklı hem de doyurucu özelliğiyle sofralarınızı şenlendirecek.

Malzemeler:

300 gram mantar

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

3 yemek kaşığı un

4 su bardağı sebze veya tavuk suyu

1 su bardağı süt veya krema

Tuz, karabiber

Taze kekik veya maydanoz (servis için)

Yapılışı:

Mantarları temizleyip dilimleyin, soğanı ve sarımsağı doğrayın.

Tencereye tereyağı veya zeytinyağını alın, orta ateşte eritin. Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek yumuşayıncaya kadar kavurun.

Mantarları ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sebze veya tavuk suyunu azar azar ekleyerek karıştırın, topaklanmaması için sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca altını kısıp 15-20 dakika kadar pişirin.

Ardından blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

İçine süt veya kremayı ekleyin, tekrar karıştırın ve birkaç dakika daha kaynatın.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis yaparken üzerine taze kekik veya maydanoz serpiştirerek sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

Bu muhteşem mantar çorbası, kışın sofralarınızı ısıtacak, hem kolay yapımı hem de lezzetiyle ailecek favoriniz olacak. Sağlık dolu ve lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek.