"Ev Yapımı Lezzet: Fındıklı Brownie Tarifiyle Tatlı Keyfi!

Tatlı krizleriniz için harika bir çözüm: Fındıklı Brownie! Ev yapımı bu lezzetli brownie tarifi, çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi olmaya aday. Hem yapımı kolay hem de mükemmel tadıyla sofralarınızı şenlendirecek.

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

1/2 su bardağı tereyağı veya margarin

3/4 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1/4 su bardağı kakao

1/2 su bardağı dövülmüş fındık veya fındık içi

Yapılışı:

Fırını 170 dereceye ayarlayın, ısınması için bekletin. Brownie kalıbınızı yağlayın veya pişirme kağıdı serin.

Çikolatayı benmari usulü veya mikrodalga fırında eritin, içerisine tereyağı/margarini ekleyin ve karıştırarak eritin.

Başka bir kapta yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Erittiğiniz çikolatalı karışımı bu karışıma ekleyip çırpın.

Un ve kakaoyu eleyerek karışıma ekleyin, spatula veya kaşık yardımıyla karıştırın.

Son olarak dövülmüş fındığı ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı brownie kalıbına dökün.

Önceden ısıttığınız fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

Dilimleyerek servis yapın ve üzerini isteğe göre dondurma veya çikolata sosuyla süsleyerek sunum yapın.

Afiyet olsun!

Bu muhteşem fındıklı brownie tarifi, misafirlerinizi veya ailenizi mutlu etmek için harika bir seçenek. Çikolata ve fındıkın mükemmel uyumuyla damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakacak.