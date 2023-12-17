17 Ara 2023 - 13:10- Gündem G:

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı! mask
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Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile  Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve  kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Kocaeli'de de yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
# Meteoroloji, kar yağışı, Hava, kar, Ankara

17 Ara 2023 - 13:10 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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