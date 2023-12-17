38 yıllık başkan yaşadığı sürece görevde kalmak istiyor!

İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği’nin 20.Olağan Genel Kurulu otogarda gerçekleştirildi. 35 üyeli kongrenin Divan Başkanlığını Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Mustafa Kurt üstlendi. Kuruluşundan bu yana tam 38 yıldır görevini sürdüren mevcut Başkan Halil Baylam bir kez daha seçilerek bir kez daha güven tazeledi.Genel Kurula KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Körfez Ticaret Odası Meclis Başkanı Güngör Ayhan, otogar esnafı katıldı.

YAŞADIĞIM SÜRECE GÖREVİ SÜRDÜRECEĞİM

İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanlığının 20’ncı dönemine giren Halil Baylam yaptığı konuşmada, “Kongreye katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yıllar boyunca bizle beraber otobüslerde neler olduğunu biliyorsunuz. 38 yıl oldu, yaşadığım sürece bu görevi sürdürmek istiyorum.” dedi.

İŞTE YÖNETİM LİSTESİ

YÖNETİM

Halil Baylam

Abdullah Gürkan

Gültekin Büyüksökmen

Ali Gülay

Sürmeli Çavuşlu

Muhammet Yılmaz

Gökhan Büyüksökmen

Soner Ünal

Gökhan Şahin

DENETLEME

Şahabettin Ayyıldız

İlkay Baylam

Emre Gürkan

TOFED VE TOF DELEGELERİ:

Halil Baylam

Abdullah Gürkan

Gültekin Büyüksökmen

Ali Gülay