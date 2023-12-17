Sosyal medyada 5 milyon lira kazandığı iddia edildi: Demirtaş’tan yanıt geldi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, sosyal medya platformundaki abonelik kazancı tartışma yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı hesaplama yaparak Demirtaş’ın sosyal medyadan 5 milyon TL kazandığını iddia etti. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Abonelik sistemini kaldırması yönünde çağrıda bulunulurken Demirtaş şu şekilde bir açıklama yaptı:

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir."