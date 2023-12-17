Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Sıcaklıklardaki değişiklik kirliliği nasıl etkiledi?

Accuweather isimli hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi sağlık açısından sakıncalı gözüküyordu. Kandıra hariç tüm bölgeler turuncu(kötü) ve kırmızı(Sağlık Açısından Sakıncalı) tonlarında. Kandıra ise yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden iken. Güncel tabloda renkler değişti. Son verilere göre Kocaeli'nin birçok bölgesi sağlıklı gözüküyor. İşte detaylar:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.