Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Sıcaklıklardaki değişiklik kirliliği nasıl etkiledi?

Accuweather isimli hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi sağlık açısından sakıncalı gözüküyordu. Kandıra hariç tüm bölgeler turuncu(kötü) ve kırmızı(Sağlık Açısından Sakıncalı) tonlarında. Kandıra ise yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden iken. Güncel tabloda renkler değişti. Son verilere göre Kocaeli'nin birçok bölgesi sağlıklı gözüküyor. İşte detaylar: