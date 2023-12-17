- Gündem

Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Sıcaklıklardaki değişiklik kirliliği nasıl etkiledi?

Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli'nin çoğu bölgesi mükemmel seviyede gözüküyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de hava kirliliği seviyesi ne durumda? Sıcaklıklardaki değişiklik kirliliği nasıl etkiledi? mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Accuweather isimli  hava kirliliğinin gösterildiği sitede Kocaeli verileri incelendiğinde Kocaeli'nin birçok bölgesi   sağlık açısından sakıncalı gözüküyordu. Kandıra hariç tüm bölgeler turuncu(kötü) ve kırmızı(Sağlık Açısından Sakıncalı) tonlarında. Kandıra ise yeşil(orta) renkle en temiz bölgelerden iken. Güncel tabloda renkler değişti. Son verilere göre Kocaeli'nin birçok bölgesi sağlıklı gözüküyor. İşte detaylar:
# hava kirliliği, sağlık, Hava

17 Ara 2023 - 13:46 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.409.832 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL