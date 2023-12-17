Oyuncu Zafer Algöz yoğun tepki aldı

Yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenilmişti.Bebek Camisi‘nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı‘nda defnedilen 91 yaşındaki usta yönetmenin vefat haberini Zafer Algöz “Yeşilçamın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin” mesajıyla paylaşmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yılmaz Atadeniz‘in kızı Işık Atadeniz babasının filmleri için “enteresan” sözünü kullanan Zafer Algöz’e tepki gösterdi ve şunları söyledi:“Bu sözlerini tiyatro altyapılı ve vizyonlu bir sanatçıya yakıştıramadığım gibi son derece talihsiz ve cahilce bir açıklama yapmış. Çok üzücü, kendilerini kınıyorum. Yılmaz Atadeniz gibi sinemaya değerli eserler üretmiş, senelerce emek vermiş bir yönetmene bu yakıştırmayı yapmamalıydı…”