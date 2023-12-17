Seyyar köftecide yemek yerken TIR çarpmıştı; hastanede öldü

Kaza, cuma günü saat 22.00 sıralarında Derince ilçesi Liman Işıklar mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 FP 0745 plakalı TIR, yol kenarında seyyar köftecide yemek yiyen müşterilerin arasına daldı. Kazada, köftecide bulunan Orhan O., Halit Ü., Cihan M., Mevlüt Ç. ve Osman Yağmuroğlu yaralanırken, TIR sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. TIR'ın çarptığı bir otomobil ve bir kamyonette de hasar oluştu.
KURTARILAMADI
Yaralılardan durumu ağır olan Osman Yağmuroğlu, tedavi gördüğü Koceli Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Yağmuroğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi olan Zonguldak'a gönderildi. Bu arada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren diğer 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan TIR sürücünün yakalanması için ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Polis, çalışmalara rağmen henüz TIR sürücüsüne ulaşamadı. Ekiplerin sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
4141 - Alkollü yada uyuşturucu kullanmış
eroldemirbek - TUV e binlerce lira vermek kazalara engel olmuyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.