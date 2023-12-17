17 Ara 2023 - 15:50- Spor G:

BU KEZ HAKEME ANTRENÖR SALDIRDI, NEDİR BU HAKEMLERİN ÇEKTİĞİ?

Hakeme saldıran Türk antrenör görevinden alındı!.. 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldıran Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından görevinden alındı.

Hakan Yağcıoğlu
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BU KEZ HAKEME ANTRENÖR SALDIRDI, NEDİR BU HAKEMLERİN ÇEKTİĞİ? mask

Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası‘nda hakeme saldırmasından dolayı Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali‘yi görevden aldı.

ERDOĞAN KARAALİ’YE 2 AY MEN

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen şampiyonada 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali’ye 2 ay men, Türkiye Güreş Federasyonu’na ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.
Bu gelişme üzerine federasyon, “sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali’nin görevine son verdi. (TGF)
# türkiye, Para, ceza

17 Ara 2023 - 15:50 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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