Gergerlioğlu’nun gündeminde sağlık ve ulaşım sorunları var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti) Kocaeli İl Örgütü, 2’inci Olağanüstü Kongresi'ni Yunus Emre Kültür Merkezsinde gerçekleştirdi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatipoğlu Oruç, Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partinin PM üyeleri, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Keramettin Gençtürk, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu ve STK temsilcileri ile partililer katılım gösterdi.
SAĞLIK SORUNU
Kongrede konuşan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sözlerine kentin yerel sorunlarına değinerek başladı. Gergerlioğlu “ Sağlık alanında yine Kocaeli'nde bir şehir hastanesi açıldı. Dün mecliste de anlattım. Kocaeli'nin ilçe genelinde birçok hastanesi kapatıldı, kapasitesi düşürüldü. Sırf Kocaeli şehir hastanesi çalışsın diye. Nisan ayından beri alel acele açılan hastanede 60 kişi ameliyathane masalarında yandı. Bununla ilgili tek bir açıklama yapılmadı.
ULAŞIM SORUNU
Ulaşım açısından da çok sorunlu bir kentteyiz. Sabah akşam ulaşım açısından ne sıkıntılar çektiğinizi görüyoruz ve bunu meclise taşıyoruz. Zamanında yapılmayan yolların sorunları var.”dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti) Kocaeli İl Örgütü, 2’inci Olağanüstü Kongresi'ni Yunus Emre Kültür Merkezsinde gerçekleştirdi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatipoğlu Oruç, Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partinin PM üyeleri, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Keramettin Gençtürk, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu ve STK temsilcileri ile partililer katılım gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.