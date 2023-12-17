GENÇLER, KARİYER FUARI FIRSATINI KAÇIRMAYIN !

KAGEM, ülkemizin en büyük kariyer fuarına ev sahipliği yapacak. Son dönemdeki başarıları, projeleri ve işbirlikleri ile adından söz ettiren Kocaeli Üniversitesi, bu sefer de ev sahipliği yapacağı kariyer fuarı ile birlikte ülkemizdeki istihdama katkı sağlayacak.

Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde "Yetenek Her Yerde - Marmara Kariyer Fuarı" düzenlenecek. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin de paydaşlığında gerçekleştirilecek.

"GENÇLERİMİZİN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

"Yetenek Her Yerde - Marmara Kariyer Fuarı", Türkiye’nin en büyük kariyer fuarı olacak. Marmara Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “İstihdam açısından büyük potansiyeli bulunan bölgemizde, kariyer fuarı düzenlemek oldukça önemli. Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak gençlerimizin sadece eğitimine değil, onların istihdamına yönelik de oldukça önemli çalışmalarımız, işbirliklerimiz bulunuyor. Bu fuarın da özellikle gençlerimizin istihdamına yönelik önemli bir adım olacağına inanıyorum. "Yetenek Her Yerde - Marmara Kariyer Fuarı"nın düzenlenmesinde bizlere desteklerini sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı yetkililerine, kariyer fuarının paydaşı olan üniversitelerimizin rektörlerine ve ev sahipliğimizi üstlenecek olan Kocaeli Üniversitesi KAGEM’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.