Gergerlioğlu, Vali beni engelledi deyince Ali Yerlikaya gülmüş!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti) Kocaeli İl Örgütü, 2’inci Olağanüstü Kongresi'ni Yunus Emre Kültür Merkezsinde gerçekleştirdi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatipoğlu Oruç, Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partinin PM üyeleri, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Keramettin Gençtürk, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu ve STK temsilcileri ile partililer katılım gösterdi.

ERGEN TAVIR!

Kongrede konuşan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Vali Seddar Yavuz’un kendisini X’ten engellemesine ilişkin SEDAŞ’ın kesintilerini, Cedit’teki sorunları valiliğe ilettiğini söyleyen Gergerlioğlu “Ben bu sorunları Kocaeli Valisine iletiyorum. Cevap olarak beni sosyal medyada engellemiş. Görmek duymak istemiyor. Ben bu durumunu günlerde geçtiğimiz günlerde bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı ve bürokratlara söyledim. Vali Bey buradan duysun herkes güldü Kocaeli Valisi'ne. Bu ne ergen bir tavır. Şehri yönetenlerin hali ortada.”dedi.