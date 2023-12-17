DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan oldu!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti) Kocaeli İl Örgütü, 2’inci Olağanüstü Kongresi'ni Yunus Emre Kültür Merkezsinde gerçekleştirdi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatipoğlu Oruç, Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partinin PM üyeleri, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Keramettin Gençtürk, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu ve STK temsilcileri ile partililer katılım gösterdi.
İŞTE YÖNETİM
Tek listeli kongrede mevcut eş başkanlardan İbrahim Ergin görevini Nuri Tan’a devrederken Asiye Ebru Öcal eş başkanlık görevine devam ediyor. Yönetim’ ise şu şekilde ; Şah İsmail Tohumcu, Neslihan Armutçu. Kureyş Bilgiç, Çiğdem Kaya, Necati Altıntoprak, Seda Alçınar, Ali Buğdacı, Elif Şahin, Fedih Gönül, İlhami Demir ve Çetin Bütün yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
xxx - alırsınız benden oy chp liler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.