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DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan oldu!

DEM Parti Kocaeli kongresinde il balkanı İbrahim Ergin yeniden aday olmazken tek aday olan Nuri Tan yeni başkan seçildi

Cihat Polat
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DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan oldu! mask

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti) Kocaeli İl Örgütü, 2’inci Olağanüstü Kongresi'ni Yunus Emre Kültür Merkezsinde gerçekleştirdi. Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatipoğlu Oruç, Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, partinin PM üyeleri, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Keramettin Gençtürk, CHP Körfez Belediye Başkan aday adayı Bozkurt Uslu ve STK temsilcileri ile partililer katılım gösterdi.

İŞTE YÖNETİM

Tek listeli kongrede mevcut eş başkanlardan İbrahim Ergin görevini Nuri Tan’a devrederken Asiye Ebru Öcal eş başkanlık görevine devam ediyor. Yönetim’ ise şu şekilde ; Şah İsmail Tohumcu, Neslihan Armutçu. Kureyş Bilgiç, Çiğdem Kaya, Necati Altıntoprak, Seda Alçınar, Ali Buğdacı, Elif Şahin, Fedih Gönül, İlhami Demir ve Çetin Bütün yer aldı.
# Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İbrahim Ergin, Nuri Tan, DEM Parti, chp, Ömer Faruk Gergerlioğlu, aday

17 Ara 2023 - 16:20 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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