Serdar Mahalle Muhtarı Yılmaz’dan  Başkan Hürriyet’e asfalt teşekkürü

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol bakım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara konforlu yollar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Serdar Mahallesi Yazıcıoğlu Sokağın 23 yıllık asfalt hasretine son veren İzmit Belediyesi, Karaca Sokak’ta da asfalt yenileme çalışması yaptı. Ekipler; 210 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki sokakta 240 tonluk asfalt serimi ile mahalleye konforlu bir yol daha kazandırmış oldu.
“MAHALLEMİZE KONFOR KATMAYA DEVAM EDİYORUZ”
Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz da çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Planlama doğrultusunda mahallemize konfor katmaya devam ediyoruz. Karaca Sokağın asfaltı hayırlı olsun. Taleplerimizi hayata geçiren İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ve Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.