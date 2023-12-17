Tepecik Mahalle Konağı’nda sona doğru..   

2019 seçimlerinde halkın teveccühü ile Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir; seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK
Belediye Başkanı Şayir’in; insanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirecek, mahalle konakları projelerinden olan Tepecik Konağı’nın yapımı tamamlanmak üzere.
ESERLER İLE YÜKSELEN ŞEHİR
Sosyal medya hesabından; projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda; “Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi… Dilovamız’a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor! 'Tepecik Mahalle Konağımız' da çalışmalarda sona gelindi yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Eserler ile Yükselen Şehir Dilovası” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.