Tepecik Mahalle Konağı’nda sona doğru..   

2019 seçimlerinde halkın teveccühü ile Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir; seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK

Belediye Başkanı Şayir’in; insanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirecek, mahalle konakları projelerinden olan Tepecik Konağı’nın yapımı tamamlanmak üzere.

ESERLER İLE YÜKSELEN ŞEHİR

Sosyal medya hesabından; projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda; “Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi… Dilovamız’a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor! 'Tepecik Mahalle Konağımız' da çalışmalarda sona gelindi yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Eserler ile Yükselen Şehir Dilovası” dedi.