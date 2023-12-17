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Tepecik Mahalle Konağı’nda sona doğru..   

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde sözünü verdiği; mahalle konağının yapımında sona gelindi.   

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Tepecik Mahalle Konağı’nda sona doğru..    mask
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2019 seçimlerinde halkın teveccühü ile Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir; seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.  

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK 

Belediye Başkanı Şayir’in; insanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirecek, mahalle konakları projelerinden olan Tepecik Konağı’nın yapımı tamamlanmak üzere.  

ESERLER İLE YÜKSELEN ŞEHİR 

Sosyal medya hesabından; projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda; “Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi… Dilovamız’a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor! 'Tepecik Mahalle Konağımız' da çalışmalarda sona gelindi yakında halkımızın hizmetine sunacağız. Eserler ile Yükselen Şehir Dilovası” dedi. 
# sosyal medya, seçim, Dilovası

17 Ara 2023 - 16:33 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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