Felç geçirme ve demans riskini düşürüyor

Yeşil bir ortamda bulunmak; çiçeklere, ağaçlara bakmanın insan sağlığına her anlamda olumlu etkileri olduğu araştırmalarla kanıtlanmaya devam ediyor. Yeni bir araştırma da yemyeşil bir mahallede yaşamanın felç geçirme riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor.

Yaş ortalaması 55 olan 420 bin Britanyalı üzerinde yapılan araştırmaya göre; bahçeleri veya yeşil alanlara erişimi olan kişilerde demans gelişme olasılığı da yüzde 13 daha az.

Araştırmacılar felç, demans ve ölümlere ilişkin 12 yıllık sağlık verilerini inceledi ve bunları insanların evlerine 300 metre mesafedeki yeşil alanların yakınlığıyla karşılaştırdı.

Bu dönemde 8.568 kişiye felç, 5.648 kişiye demans teşhisi konuldu. Bazıları da felç sonrasında demans geliştirdi.

Araştırmada; en fazla yeşil alana sahip olanlar en düşük riske sahip çıktı, felç geçirme olasılıkları ise yüzde sekiz daha azdı. Araştırmaya göre, ağaçlar ve diğer bitkiler hava kirliliğini emip filtrelerken depresyonu azaltabilir ve açık hava aktivitelerini destekleyerek felç riskini düşürebilir.

Kaynak: SÖZCÜ