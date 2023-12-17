Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman ödenecek? İşte son durum...

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilen ikramiye">5 bin TL ikramiye 11-15 Kasım tarihlerinde ödendi.

Bir defaya mahsus emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinden çalışan emeklilerin de yararlanacağı açıklanmıştı.

Bununla ilgili yasal düzenleme torba kanun teklifine konuldu. Kanun teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçti.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ 26 ARALIK'TA SONA ERECEK

Genel Kurul’da ise teklifin ilk 46 maddesi kabul edildi. Ancak, bütçe görüşmeleri dolayısıyla torba kanun teklifi görüşmelerine ara verildi. TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri 25 Aralık’ta sona erecek.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, toplam 86 maddeden oluşan teklifin kalan maddelerinin ise 26-27 Aralık tarihlerinde görüşülmesi bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, teklifin planlandığı gibi yasalaşması halinde aralık ayı sona ermeden ikramiyelerin emeklilere ödenmesi için hazırlık yaptı.

Muhalefet partilerinin teklifle ilgili bazı maddelerde çekinceleri olsa da ikramiyenin bu ay yetişmesi için görüşmelerin hızla tamamlanması için çaba sarf etmesi bekleniyor.

Teklifin yasalaşması konusunda son anda bir sürpriz gelişme yaşanmazsa 5000 TL ikramiyenin ayın son günlerinde hesaplara yatması öngörülüyor.

Böylece, çalıştıkları için daha önce ikramiye alamamış bulunan 4 milyon 688 bin 945 kişiye ikramiye ödenecek.

Kaynak: cumhuriyet