Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Türkan Baylan ile Faik Çalık hayatlarını birleştirdi. Türkan Baylan, gelinliğiyle şoförü olduğu mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Belediye binasının önünden başlayan konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Çifti en mutlu gününde yalnız bırakmayan mesai arkadaşları, çöp kamyonlarıyla konvoya katıldı. Gelin ve damadı mini süpürge aracında gören vatandaşlar ise gözlerine inanmadı. Çift, nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa evet dedi.

Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Hayırlı işlere vesile olmak her zaman bizlere mutluluk vermiştir. Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah” dedi.