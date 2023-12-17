Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Türkan Baylan ile Faik Çalık hayatlarını birleştirdi. Türkan Baylan, gelinliğiyle şoförü olduğu mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Belediye binasının önünden başlayan konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Çifti en mutlu gününde yalnız bırakmayan mesai arkadaşları, çöp kamyonlarıyla konvoya katıldı. Gelin ve damadı mini süpürge aracında gören vatandaşlar ise gözlerine inanmadı. Çift, nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa evet dedi.
Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Hayırlı işlere vesile olmak her zaman bizlere mutluluk vermiştir. Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah” dedi.
Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Türkan Baylan ile Faik Çalık hayatlarını birleştirdi. Türkan Baylan, gelinliğiyle şoförü olduğu mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Belediye binasının önünden başlayan konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Çifti en mutlu gününde yalnız bırakmayan mesai arkadaşları, çöp kamyonlarıyla konvoya katıldı. Gelin ve damadı mini süpürge aracında gören vatandaşlar ise gözlerine inanmadı. Çift, nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa evet dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.