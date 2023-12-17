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Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu

Kocaeli’de Türkan Baylan, şoförü olduğu belediyenin mini süpürge aracını gelin arabası yaptı. Süpürge aracındaki gelin ve damadı görenler gözlerine inanamazken, çiftin şehir turu renkli görüntüler oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı
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Kullandığı süpürge aracı gelin arabası oldu mask
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Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Türkan Baylan ile Faik Çalık hayatlarını birleştirdi. Türkan Baylan, gelinliğiyle şoförü olduğu mini süpürge aracının direksiyonuna geçti. Belediye binasının önünden başlayan konvoy renkli görüntüler oluşturdu. Çifti en mutlu gününde yalnız bırakmayan mesai arkadaşları, çöp kamyonlarıyla konvoya katıldı. Gelin ve damadı mini süpürge aracında gören vatandaşlar ise gözlerine inanmadı. Çift, nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa evet dedi.
Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Hayırlı işlere vesile olmak her zaman bizlere mutluluk vermiştir. Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah” dedi.
# büyük, Başiskele

17 Ara 2023 - 19:31 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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