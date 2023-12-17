KURU FASULYE PİLAV (PİRİNÇ) KARDEŞLİĞİ

Biz ( Nurçin Çağlar & A.Okan Çağlar) 68 yaşındayız. Bizler annelerimizin ve büyükannelerimizin bazı uygulamalarının aslında dayandığı bilimsel açıklamaları okuyunca şaşkınlık duyuyoruz. Büyüklerimize baklagilleri bir gün önceden suya koymalarının nedenini soracak olsaydık bize “lektinin zararını azaltmak” gibi bir neden söylemezlerdi, muhtemelen biz de büyüklerimizden öyle gördük derlerdi.

Yıllar önce bir beslenme sitesinde aşağıdaki kuru fasulye - pilav kardeşliğinin bilimsel açıklamasını veren yazıyı okuyunca yine şaşkına döndük. Bizim evlerimizde kuru fasulye pilavsız yenmezdi. Soracak olsak tabii ki amino asitlerden söz etmezlerdi.

Biz de kuru fasulye pilav çok severiz. Ancak glisemik indeksi düşük olan Basmati pirinci kullanıyoruz, fazla yemiyoruz. Geçmişimizde Tip 2 diyabet olduğu için pirinç konusunda dikkatli davranıyoruz. Otoimmün hastalığımız olsaydı pirinç hiç yemezdik.

“Amino asitler proteinlerin yapı taşıdır. Vücudumuz bazılarını üretebilir ancak 9 tanesini üretemez. Bu 9 amino asidin beslenme yoluyla alınması gerektiğinden bunlara esansiyel amino asitler denir: histidin, izolösin, lösin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin.

Et, balık, süt ürünleri ve yumurta bu esansiyel amino asitleri yeterince içerdiğinden bunlara komple protein denir. Bitkisel proteinlerin çok azı komple proteindir. Bilinçli bir şekilde çeşitlendirilmiş beslenmeyle tüm amino asit ihtiyaçları karşılanabilir. Bu bazı kombinasyonlar yaparak da sağlanabilir.

Bunlardan biri de pirinç ve kuru fasulyedir. Pirinç lisin açısından düşük ancak metionin açısından yüksektir. Kuru fasulye de lisinden zengin metioninden fakirdir. İkisi birleştiğinde lisin ve metionin ile birlikte diğer 7 amino asit de yeterli miktarda alınmış olur. Pirinç ve kuru fasulye kombinasyonu komple protein sayılabilir çünkü tüm 9 esansiyel amino asidi içerir.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/complete-protein-for-vegans