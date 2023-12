Hüseyin Erol’dan TOKİ Sepetçi mağdurlarına destek

Vatansever - Verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi. 20 yılda ülkenin geldiği durum bu.

Ülkede olan biten Brezilya dizilerine döndü. Her gün yeni bir olay her gün yeni bir varyete her gün yeni bir tiyatro sergileniyor.

Ama bütün bunların nedeni;

Sorgulamayan, sorgulamak istese bile neyi nasıl soracağını bilmeyen EĞİTİMSİZ ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ.

Ancak AKIL DEMOKRASİSİne geçersek sorumlular görevini yerine getirir işleri doğru yapar. Bu da ANCAK ve ANCAK EĞİTİMle olur

BAŞKA ÇARESİ YOK