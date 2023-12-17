Hüseyin Erol’dan TOKİ Sepetçi mağdurlarına destek

İzmit Sepetçiler bölgesinde TOKİ tarafından inşa edilen 2. etaptaki 747 konutun hak sahipleri, evlerini aylardır teslim alamıyor. İddiaya göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konutlara elektrik sağlayacak trafolarla ilgili yasal prosedürü tamamlamaması nedeniyle, hak sahipleri evlerine yerleşemiyor. Konut sahipleri, yaşadıkları mağduriyeti ifade etmek amacıyla konutların önünde bir araya gelerek bir açıklama yaptı. Yapılan basın açıklamasına sadece İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol katılım sağladı.
“SORUNLAR BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİ”
Hak sahiplerinin basın açıklamasına katılan Erol, “Bugün, Toki Sepetçi 2. Etap Konutları hak sahipleri tarafından düzenlenen protesto etkinliğine katıldım, kendilerine destek verdim. 747 hak sahibinin bulunduğu konutlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Dağıtım Şirketi SEDAŞ’tan kaynaklanan sorunların bir an önce giderilmesini diliyor ve hak sahiplerinin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Söz - Mağdur olmayan varmı TOKİ mağdurları eyt mağdurları kiracı mağdurları
Vatansever - Verdiniz yetkiyi gördünüz etkiyi. 20 yılda ülkenin geldiği durum bu.
Ülkede olan biten Brezilya dizilerine döndü. Her gün yeni bir olay her gün yeni bir varyete her gün yeni bir tiyatro sergileniyor.
Ama bütün bunların nedeni;
Sorgulamayan, sorgulamak istese bile neyi nasıl soracağını bilmeyen EĞİTİMSİZ ÇOĞUNLUK DEMOKRASİSİ.
Ancak AKIL DEMOKRASİSİne geçersek sorumlular görevini yerine getirir işleri doğru yapar. Bu da ANCAK ve ANCAK EĞİTİMle olur
BAŞKA ÇARESİ YOK
Arızlılı Tokici Abeya - Abe üsüyün şu arızlı orman köyde Fatma hanım ile İstanbullu Ekremim temelini atıp kendisi nerede hala bitmeyen 120 civarında konut ne oldu ona yarın bir bakıver yakındayım bizde gelelim hadi üsüyün abeya
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.