Hüseyin Erol’dan TOKİ Sepetçi mağdurlarına destek

İzmit Sepetçiler bölgesinde TOKİ tarafından inşa edilen 2. etaptaki 747 konutun hak sahipleri, evlerini aylardır teslim alamıyor. İddiaya göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konutlara elektrik sağlayacak trafolarla ilgili yasal prosedürü tamamlamaması nedeniyle, hak sahipleri evlerine yerleşemiyor. Konut sahipleri, yaşadıkları mağduriyeti ifade etmek amacıyla konutların önünde bir araya gelerek bir açıklama yaptı. Yapılan basın açıklamasına sadece İzmit Belediye Başkan aday adayı Hüseyin Erol katılım sağladı.

“SORUNLAR BİR AN ÖNCE GİDERİLMELİ”

Hak sahiplerinin basın açıklamasına katılan Erol, “Bugün, Toki Sepetçi 2. Etap Konutları hak sahipleri tarafından düzenlenen protesto etkinliğine katıldım, kendilerine destek verdim. 747 hak sahibinin bulunduğu konutlarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Elektrik Dağıtım Şirketi SEDAŞ’tan kaynaklanan sorunların bir an önce giderilmesini diliyor ve hak sahiplerinin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.