İzmit Belediyesi Akça Camii Caddesini öz kaynaklarıyla yeniliyor 

İzmit Belediyesi kentin çehresini değiştirmek adına çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Rauf Orbay, Köseoğlu, Cebesoy, Mimar Sinan Sokak başta olmak üzere birçok bölgede üstyapı çalışmaları yaparak vatandaşların takdirini kazanan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, benzer bir çalışmayı da Akça Camii Caddesinin Ömerağa Mahallesi kısmında başlattı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sabah saatlerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet’e İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk ve belediye yöneticileri eşlik etti.

“SIKINTILARA RAĞMEN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmalar başlamadan önce konu ile ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hafta sonu dahil olmak üzere çalışmalarımıza ekip arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana kentin her bir köşesini, eskiyen her bir noktasını, sokağını ve caddesini estetik değerleri de göz önüne alarak yenilemeye çalışıyoruz. Tabi ki ekonomik koşullar ve Türkiye’nin genel sıkıntıları nedeniyle sorun yaşadığımız dönemler oluyor ama buna rağmen alternatif çözümler ürütmeye çalışıyoruz.

“IŞIL IŞIL YAPMAYI İSTİYORUZ”

Şu anda Akça Camii Caddesi dediğimiz alandayız. Bu caddeyle ilgili uzun zamandır yenileme çalışması projemiz hazırlanmıştı. İKM’nin de desteğiyle buranın projesini bütün esnaf arkadaşlarımıza tek tek sunmuştuk. Diğer yenilediğimiz, şu anda cıvıl cıvıl hale gelen, halkımızın zaman geçirmekten memnun olduğu Mimar Sinan Sokak, Feridun Özbay Sokak, Köseoğlu Sokak ve Cebesoy sokak gibi buraları da ışıl ışıl yapmayı çok istiyorduk.

“İHALELERDE YOL ALMAKTA ZORLANIYORUZ”

Projemize çalışarak halka ve esnaflarımıza sunduk. Esnaflarımız da çok beğenmişti. Özellikle yaz döneminde yaklaşık 4’e yakın ihale yaptık. Ne yazık o ihalelerde giren olmadı. Bir ihale de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için iptal edilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu sokakları müteahhit eliyle yapmak mümkün olmadı. Hem Türkiye’deki ekonomik koşullar hem de belediyemizin üzerine yapılan baskılar nedeniyle ihalelerde yol almakta zorlanıyoruz.

“ÇALIŞMALARI İKİYE BÖLDÜK”

Ama biz kendi öz gücümüzü ortaya koyduk. ‘Kendi öz gücümüzle yapabilir miyiz?’ diye bir süredir çalışma yapıyorduk. Kendi ekibimizi bu konuda güçlendirdik. Malzeme ihalesi yaparak kendimiz yapmaya karar verdik. Esnaflarımız uzun süre mağdur olmasın ve hızlı bitirelim diye Akça Camii Caddesini ikiye böldük ve parça parça yapacağız.

“KAZMAYI VURUYORUZ”

Akça Camii Caddesi’nin İzmit Ortaokulu’ndan Akça Camii’ne kadar olan kısmına bugün itibariyle kazmayı vuruyoruz. Yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Burayı da diğer sokaklarda olduğunu gibi kendi personelimizle estetik bir şekilde yenileyeceğiz. Burayı bitirdikten sonra eğer iklim şartları el verirse diğer yarısına da girmeyi arzu ediyoruz.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

İhalelere giren olmuyor, o yüzden de müteahhit eliyle yapamıyoruz diyerek şikayet etmek yerine en azından bir başlangıç yapmak istedik. B planı ile kendi öz gücümüzle yapabilmenin yollarını aradık. Ve bugün itibariyle başlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk aylık süre içerisinde arkadaşlarımızın özverisi ve gece gündüz çalışması ile burayı bitirmeyi umut ediyoruz. Tabi bir süre esnaf arkadaşlarımızdan ve burada yaşayan vatandaşlarımızdan anlayış ve hoşgörü bekliyoruz. Çünkü her yapım işinde mutlaka sıkıntı oluyor. Her yapım işinde mutlaka bir sürede olsa o caddenin kullanımı aksayabiliyor. Ama yapıldıktan sonra çok güzel oluyor. Umut ediyoruz ki burası bittiğinde güzel olacak ve halkımız memnun kalacak.

“YAPTIĞIMIZ HER İŞİN ALTINDAN KALKTIK”

Çünkü bu sokakların hiçbirine uzun yıllar el sürülmemiş. Uzun yıllar bir taşı bile değişmemiş. Bu sokaklar artık insanların gezerken alışveriş yaparken mutlu olmadığı sokaklar. Dolasıyla biz gerçekten insanlar gülümsesin diye uğraşıyoruz. Esnafımıza sorarak, danışarak bu çalışmalara başlıyoruz. ‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile iş yapmıyoruz. Gönül ister ki kentin her bir sokağını tek tek yenileyelim. Koşullar ne yazık ki hepsine izin vermiyor. İyi niyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. A planı olmazsa B, o da olmazsa C planı üretiyoruz. Yaptığımız her işin altından kalktık. Bu işi de kısa süre içerisinde bitireceğiz” dedi.

“DİĞER ÖRNEKLERİ HERKES GÖRÜYOR”

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Çalışma için hazırlıklarımızı tamamlayıp süreci esnafımıza anlattık. En geç bir buçuk ay içerisinde çalışmalarımızı bitireceğimizi esnafımıza ilettik” dedi. İKM Başkanı Murat Öztürk ise, “Bütün esnaflarımız İzmit Belediyesine güveniyor. Bir an önce bu caddede çalışmaların başlamasını istediler. Diğer örnekleri herkes görüyor” diye konuştu.