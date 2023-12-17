Meclis'te ilginç anlar: AKP'liler Genel Kurulu terk etti

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadın cinayetlerine değinirken AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ayaga kalkarak itirazlarda bulundu.
SALONU TERK ETTİLER
Devamında AKP Milletvekillerine salonu terk edin uyarısı yaptı. AKP Milletvekilleri toplu olarak salonu terk etti.CHP'li Özcan konuşmasını tamamladıktan sonra AKP Milletvekilleri salona girerek kürsü önünde alkışlı eylem yaptı.Meclis başkanı oturuma ara verdi.
"CHP'Lİ VEKİLLERİ KUTLUYORUM"
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'CHP Milletvekillerini gönülden kutluyorum. AKP'ye Meclis'te eylem yaptırdılar" diye CHP grubuna seslendi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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EMEKLİ - AKP YEREL SEÇİMLERDE İSTEDİĞİ BELEDİYE SAYISINA ULAŞAMADIĞINDA MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK BİR ERKEN SEÇİM SANDIĞINDAN CIKACAK SONUÇLADA MECLİSTEN BU GÖRÜNTÜLERİ ANDIRAN ŞEKLİYLE EVLERİNE DÖNECEKLERDİR.
Akil Tutulmasi - Her gun birden fazla kadinin cinayete kurban gittigi ulkemizde bu konu konusukurken meclis salonunu terketmelerinin izahi olabilir mi? Ciddi olarak akil tutulmasi yasiyoruz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.