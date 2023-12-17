|54736
|KOCAELİ
|İZMİT
|KARABAS, KARABAŞ
|KÖSEOGLU, RAUF ORBAY SK.
|18.12.2023
|09:00
|14:00
|54757
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AÇELYA SK., BURÇAK SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL SK., DILA, DİLA SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULYA SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., MELEK SK., ORTANCA SK., PAPATYA, RAMAZAN SK., TURGUT ÖZAL, YABANGÜLÜ, YABANGÜLÜ SK., YEŞİM SK., YILMAZ SK.
|18.12.2023
|09:00
|13:00
|54758
|KOCAELİ
|GEBZE
|ARAPÇESME, ARAPÇEŞME
|1002., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008., 1008. SK., 1009. SK., 1020. SK., MEVLANA, MEVLANA CD., NAMIK KEMAL CD.
|18.12.2023
|13:00
|15:00
|54799
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|TOPÇULAR
|ALDIRMAZ SK., B.CAHİT MORKAYA SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK.
|18.12.2023
|09:00
|17:00
|54803
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1104., 1106., 1137., 1137. SK., 1142., 1144., 1148. SK., EGLENCEDERE, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|18.12.2023
|09:30
|17:00
|54873
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU
|ALKAN SK., ÇEVRİM SK., SEÇKİN SK.
|18.12.2023
|09:00
|17:00
|54874
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SARIMESE, SARIMEŞE
|ARZUM, ARZUM SK., BAGDAT, BATTAL, ESENDAL SK., KADİFE SK., KETEN SK., KUTUP SK., NADIDE, NADİDE SK., SEZENLER CD., SÜREYYA SK.
|18.12.2023
|09:00
|17:00
17 Ara 2023 - 21:30- Gündem Güncelleme:
Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... 18 Aralık Pazartesi Kocaeli elektrik kesintileri...
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 18 Aralık Pazartesi günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.