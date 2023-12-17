17 Ara 2023 - 21:30- Gündem G:

Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... 18 Aralık Pazartesi Kocaeli elektrik kesintileri...

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 18 Aralık Pazartesi günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
Kocaeli'de elektrik kesilecek bölgeler... 18 Aralık Pazartesi Kocaeli elektrik kesintileri... mask

54736KOCAELİİZMİTKARABAS, KARABAŞKÖSEOGLU, RAUF ORBAY SK.18.12.202309:0014:00
54757KOCAELİÇAYIROVASEKERPINAR, ŞEKERPINARAÇELYA SK., BURÇAK SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL SK., DILA, DİLA SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULYA SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., MELEK SK., ORTANCA SK., PAPATYA, RAMAZAN SK., TURGUT ÖZAL, YABANGÜLÜ, YABANGÜLÜ SK., YEŞİM SK., YILMAZ SK.18.12.202309:0013:00
54758KOCAELİGEBZEARAPÇESME, ARAPÇEŞME1002., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008., 1008. SK., 1009. SK., 1020. SK., MEVLANA, MEVLANA CD., NAMIK KEMAL CD.18.12.202313:0015:00
54799KOCAELİGÖLCÜKTOPÇULARALDIRMAZ SK., B.CAHİT MORKAYA SK., İSMAİL DOKUZOĞLU CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK.18.12.202309:0017:00
54803KOCAELİGÖLCÜKULASLI, ULAŞLI1104., 1106., 1137., 1137. SK., 1142., 1144., 1148. SK., EGLENCEDERE, TOPÇULAR CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.18.12.202309:3017:00
54873KOCAELİ KARTEPEACISUALKAN SK., ÇEVRİM SK., SEÇKİN SK.18.12.202309:0017:00
54874KOCAELİKARTEPESARIMESE, SARIMEŞEARZUM, ARZUM SK., BAGDAT, BATTAL, ESENDAL SK., KADİFE SK., KETEN SK., KUTUP SK., NADIDE, NADİDE SK., SEZENLER CD., SÜREYYA SK.18.12.202309:0017:00
# elektrik kesintisi, Kartepe

17 Ara 2023 - 21:30 - Gündem

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