Çaıyorva ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’ndeki bir palet deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
17 Ara 2023 - 21:26- Asayiş Güncelleme:
Palet deposunda yangın
Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.