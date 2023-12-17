17 Ara 2023 - 21:26- Asayiş G:

Palet deposunda yangın

Çayırova ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Çaıyorva ilçesinde bulunan bir palet deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’ndeki bir palet deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında dumanlar gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
# Yangın, sevk edildi

17 Ara 2023 - 21:26 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.409.832 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL