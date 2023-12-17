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Palet deposundaki yangın söndürüldü

Çayırova ilçesinde palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yudum Sokak’taki bir palet deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye erlerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, 1.5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

1 işçi dumandan etkilendi
Yangında dumandan etkilenen V.Ş. isimli işçi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle deponun bin metrekarelik bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, inceleme, Dilovası, Yangın, sevk edildi

17 Ara 2023 - 22:28 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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