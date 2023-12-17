Palet deposundaki yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yudum Sokak’taki bir palet deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar gökyüzünü kapladı. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye erlerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, 1.5 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.
1 işçi dumandan etkilendi
Yangında dumandan etkilenen V.Ş. isimli işçi, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle deponun bin metrekarelik bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.