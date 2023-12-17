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BEDAŞ İstanbul'un 19 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 17 Aralık Pazartesi günü İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte saat saat elektrik kesintileri...

Büşra BOZBAĞ
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17 Ara 2023 - 22:46 - Gündem

Muhabir  Büşra Bozbağ

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