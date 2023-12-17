BEDAŞ'tan İstanbullulara elektrik kesintisi uyarısı geldi. Şirketten yapılan açıklamaya göre 19 ilçede belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçeler;
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BEDAŞ İstanbul'un 19 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 17 Aralık Pazartesi günü İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte saat saat elektrik kesintileri...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.