- Asayiş

Fahriye Dündar hayatını kaybetti!

Hacı Hamza Dündar'ın eşi Hacı Fahriye Dündar hayatını kaybetti.
Fahriye Dündar hayatını kaybetti! mask

Rahmetli Hacı Hamza Dündar'ın eşi Hacı Fahriye Dündar hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi 18 Aralık Pazartesi öğle namazı bitiminde Yahyakaptan Merkez Camiiden kaldırılacak.
# Fahriye Dündar

17 Ara 2023 - 22:50 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.409.832 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL