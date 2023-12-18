Kocaelispor taraftarına, Sakarya deplasmanı yasağı!

Yıldırım41 - İyi! İkinci yarı tüm Sakaryaspor taraftarlarını İzmit' e bekliyoruz.

Kocaelispor korkusu bu kararı aldırdı. İnanıyorum ki bu karar alınmasa Kocaeli Sakarya' ya akacak.

Kocalispora getirilen deplasman yasağı kararını iptal ettirmek Sakaryaspor taraftarlarının boynunun borcu. Haydi bakalım Tatangalar ne kadar gücünüz var görelim.