Trendyol 1. Lig’in 17’nci haftasında Sakarya'da oynanacak Sakaryaspor- Kocaelispor maçına Sakarya İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar ile deplasman yasağı verildi. Kocaelispor-Sakaryaspor arasında oynanan deprem yardımı maçında yaşanan olayların bu kararda etkili olduğu öğrenildi.
18 Ara 2023 - 09:49- Spor Güncelleme:
Kocaelispor taraftarına, Sakarya deplasmanı yasağı!
Kocaelispor'un Cumartesi günü Sakaryaspor ile, Sakarya'da oynayacağı maça, Sakarya İl Güvenlik Kurulu kararı ile deplasman yasağı kararı verildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mülayim - İzmirde OLDUĞU GİBİ TOP DİREKTEN DÖNECEK.
Yıldırım41 - İyi! İkinci yarı tüm Sakaryaspor taraftarlarını İzmit' e bekliyoruz.
Kocaelispor korkusu bu kararı aldırdı. İnanıyorum ki bu karar alınmasa Kocaeli Sakarya' ya akacak.
Kocalispora getirilen deplasman yasağı kararını iptal ettirmek Sakaryaspor taraftarlarının boynunun borcu. Haydi bakalım Tatangalar ne kadar gücünüz var görelim.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.