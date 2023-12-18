18 Ara 2023 - 09:49- Spor G:

Kocaelispor taraftarına, Sakarya deplasmanı yasağı!

Kocaelispor'un Cumartesi günü Sakaryaspor ile, Sakarya'da oynayacağı maça, Sakarya İl Güvenlik Kurulu kararı ile deplasman yasağı kararı verildi

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18 Ara 2023 - 09:49 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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02

Mülayim - İzmirde OLDUĞU GİBİ TOP DİREKTEN DÖNECEK.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 10:53
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Yıldırım41 - İyi! İkinci yarı tüm Sakaryaspor taraftarlarını İzmit' e bekliyoruz.

Kocaelispor korkusu bu kararı aldırdı. İnanıyorum ki bu karar alınmasa Kocaeli Sakarya' ya akacak.

Kocalispora getirilen deplasman yasağı kararını iptal ettirmek Sakaryaspor taraftarlarının boynunun borcu. Haydi bakalım Tatangalar ne kadar gücünüz var görelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 10:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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