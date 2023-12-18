Kartepe’de başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Zirvede, kar kalınlığı 15 santimetreyi geçtiği belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
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Kartepe'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!
Kartepe’de devam eden kar yağışı sonrası bölgede kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.