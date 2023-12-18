Kartepe'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu!

Kartepe’de başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Zirvede, kar kalınlığı 15 santimetreyi geçtiği belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.