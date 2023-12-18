Şehir magandaları araçlarıyla fink atıyor, ortada polis molis yok

Türkiye’nin en küçük kent merkezi olan İzmit’te trafik sorununu çözmeye kimsenin niyeti yok. 4 caddeyle birbirine bağlanan kent merkezinde, neredeyse yasaksız otosunu park eden yok. Dolayısıyla birbirine bağlı bu dört caddede trafik keşmekeşi yaşanıyor, avuç içi kadar olan kent merkezindeki bu komediyi durdurmaya da kimsenin niyeti yok.

Ana arterlerden biri olan Alemdar Caddesi’nde araç kullanmak tam bir keşmekeş haline geldi. Caddenin sol tarafına gelişi güzel, hem de polislerin gözü önünde araç park edenler ‘pes’ dedirtiyor. Büyük bir rahatlık ve pişkinlik içerisinde aracını park edenler, içinde de oturup beklerken, trafik tek şeritten akmaya çalışıyor. Kuzeyden Güneye tek yön halinde akması gereken trafik, akamıyor. Çocuk Parkı’ndan aşağıya inmeye çabalayan araçlar, 1 dakikalık kısacık mesafeyi 10-15 dakikada alabiliyor, aralar gıdım gıdım ilerliyor. Çift şeritli yolun ikinci şeridini kullanmak imkansız. Sol şerit sürekli dolu. Sürekli gelişigüzel park edilen araçlarla kaplanmış. Özellikle son derece lüks olan 5-6 milyonluk araçların Belsa Otoparka 10 lira vermek yerine, polisin gözü önünde cadde üzerine araç bırakması iğrenç bir görüntü sergiliyor. Magandalıkta zirve yapıyor. Sanat Sokağı, İstiklal Caddesi ve Yürüyüş Yolu’nda yayaların da karşıdan karşıya geçerken araçları durdurması, arapsaçını iyice çözülemez hale getiriyor. Yok mu şöyle İskender’in kılıcı gibi düğümü çözecek bir babayiğit. Trafik ulaşım ve polis lütfen gerekeni yapın artık! Görev başına !..