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Kocaeli'de 636 firma eleman arıyor!

Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesi yayınlandı. Listede Kocaeli'de eleman arayan 636 firma yer aldı

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18 Ara 2023 - 10:17 - Gündem

Muhabir  İrem Güler

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Yorumlar

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Kemal Karaman - Asgari ücrete yılbaşından itibaren zam gelecek. Bazı uyanık işletme sahipleri veya müdürleri bu durumu çalışanına zam yapıyormuş gibi gösterip asgari ücret artışını lehine kullanıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Aralık 10:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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