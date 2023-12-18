Böyle bir profesyonel az bulunur. İki sezon önce kaleciler yüzünden 1.Lig’den düşen Kocaelispor, Gökhan’ın 2.Lig’de oynama teklifine sıcak bakması sonrasında yine bu kalecimizin sayesinde 1.Lig’e geri dönerken, Nihat Köksal kalitesi de bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye’nin bana göre en iyi iki kaleci antrenöründen biri olan (Diğeri bizim Alper Boğuşlu) Nihat Köksal bu sezon tercih edilmedi ama, Gökhan gibi bir kalecinin olması, kendini gösterdi. 11 maçlık yenilmezlik serisinde yıldızlaşan kaleci Harun Tekin, taraftarların bir grubunun baskısıyla haksızca kenara alınırken, Gökhanımız vardı Allah’tan ve o açığı gidermekle kalmadı, ötesine de geçti. Bu tatlı rekabet Kocaelispor’a yaradı. Bodrum maçında da kaleye geçecek olan Gökhan’a güvenim tam. Ancak küçük bir hatada onu da eleştireceklerdir. Buna hepimiz hazır olmalıyız. Ertuğrul Sağlam da artık Gökhan’a güveniyor. Bu iyiye işaret.
18 Ara 2023 - 10:25- Spor Güncelleme:
Haydi Gökhan mahcup etme bizi !
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.