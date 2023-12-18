Haydi Gökhan mahcup etme bizi !

Böyle bir profesyonel az bulunur. İki sezon önce kaleciler yüzünden 1.Lig’den düşen Kocaelispor, Gökhan’ın 2.Lig’de oynama teklifine sıcak bakması sonrasında yine bu kalecimizin sayesinde 1.Lig’e geri dönerken, Nihat Köksal kalitesi de bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye’nin bana göre en iyi iki kaleci antrenöründen biri olan (Diğeri bizim Alper Boğuşlu) Nihat Köksal bu sezon tercih edilmedi ama, Gökhan gibi bir kalecinin olması, kendini gösterdi. 11 maçlık yenilmezlik serisinde yıldızlaşan kaleci Harun Tekin, taraftarların bir grubunun baskısıyla haksızca kenara alınırken, Gökhanımız vardı Allah’tan ve o açığı gidermekle kalmadı, ötesine de geçti. Bu tatlı rekabet Kocaelispor’a yaradı. Bodrum maçında da kaleye geçecek olan Gökhan’a güvenim tam. Ancak küçük bir hatada onu da eleştireceklerdir. Buna hepimiz hazır olmalıyız. Ertuğrul Sağlam da artık Gökhan’a güveniyor. Bu iyiye işaret.