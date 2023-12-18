Üç sezondur Kocaelispor’da alnının akıyla görev yapan ve Türkiye’nin en iyi sağ beklerinden olan, hücum ve savunma yeteneği tartışılmaz Mehmet Yılmaz, bu sezon Oğuz Ceylan gelince kenara atıldı. Trabzon kökenli ve bize karşı Manisa forması giyerek coşan Mehmet, son iki sezon görevini yaptı. Ama Ertuğrul Sağlam gelince, o da kaleci Gökhan’ın kaderini paylaştı. Zaman zaman taraftarlarla ters düşen diğer sağ bek Oğuz Ceylan ise gerçekten bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Ümraniye’den içeride 3 yiyen Kocaelispor’da cezalı olan Oğuz’un yerine,y bir sonraki Bandırma’ya deplasmanda 3 atan takımda görev alan Mehmet Yılmaz, tam not aldı. Ancak ikisinin de performansı yüksek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak?..
18 Ara 2023 - 10:29- Spor Güncelleme:
Mehmet Yılmaz kenara çekilir mi?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.