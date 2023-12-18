Mehmet Yılmaz kenara çekilir mi?

Üç sezondur Kocaelispor’da alnının akıyla görev yapan ve Türkiye’nin en iyi sağ beklerinden olan, hücum ve savunma yeteneği tartışılmaz Mehmet Yılmaz, bu sezon Oğuz Ceylan gelince kenara atıldı. Trabzon kökenli ve bize karşı Manisa forması giyerek coşan Mehmet, son iki sezon görevini yaptı. Ama Ertuğrul Sağlam gelince, o da kaleci Gökhan’ın kaderini paylaştı. Zaman zaman taraftarlarla ters düşen diğer sağ bek Oğuz Ceylan ise gerçekten bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Ümraniye’den içeride 3 yiyen Kocaelispor’da cezalı olan Oğuz’un yerine,y bir sonraki Bandırma’ya deplasmanda 3 atan takımda görev alan Mehmet Yılmaz, tam not aldı. Ancak ikisinin de performansı yüksek. Bakalım nasıl bir karar çıkacak?..