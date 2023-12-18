AKP'li Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesinin söz konusu olacağını belirtti.

'OCAK ENFLASYONU İLE ORTAYA ÇIKACAK'

Akbaşoğlu röportajında "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" diye konuştu.Orta Vadeli Programla enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını belirten Akbaşoğlu, petrol ve doğal gaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, bunların bütçeye olumlu yansımalarının hissedileceğini söyledi.