- Ekonomi

AKP'li Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" dedi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
AKP'li Akbaşoğlu'ndan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması mask

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Akbaşoğlu, ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesinin söz konusu olacağını belirtti.

'OCAK ENFLASYONU İLE ORTAYA ÇIKACAK'
Akbaşoğlu röportajında "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" diye konuştu.Orta Vadeli Programla enflasyonun "tek rakama" indirilmesi için çalışıldığını belirten Akbaşoğlu, petrol ve doğal gaz alanlarındaki adımların hızlandırıldığını, bunların bütçeye olumlu yansımalarının hissedileceğini söyledi.
# AKP, 2024, asgari ücret, maaş

18 Ara 2023 - 10:39 - Ekonomi

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.416.129 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL