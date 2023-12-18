2 araç çarpıştı: 2 yaralı!

Otoyolun Ankara istikametinde Neşe İ. idaresindeki 34 AER 887 plakalı otomobil, Gebze geçişinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOZ 924 plakalı panelvan ile çarpıştı.Kazada çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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# kaza, sağlık, Ankara, sevk edildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.