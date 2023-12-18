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2 araç çarpıştı: 2 yaralı!

Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
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2 araç çarpıştı: 2 yaralı! mask
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Otoyolun Ankara istikametinde Neşe İ. idaresindeki 34 AER 887 plakalı otomobil, Gebze geçişinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOZ 924 plakalı panelvan ile çarpıştı.Kazada çarpmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
# kaza, sağlık, Ankara, sevk edildi

18 Ara 2023 - 10:47 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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