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Bitmiyorlar! 6 kişi daha yakalandı!

Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı
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Bitmiyorlar! 6 kişi daha yakalandı! mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
# tespit

18 Ara 2023 - 10:49 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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