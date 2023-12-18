Fener, Tüpraş gitti ama Emir için bir kez daha büyük bir hata yapıp kenti karşına alma !..

70’li yıllardan bu kentin yarıya yakını Fenerbahçe taraftarıydı. Kent içerisinde Fenerbahçeli bayrakların ve formaların asıldığı esnaf sayısı hayli çoktu. Ama Kocaelispor sesini duyurmaya başlayınca, 78’den sonra Kocaelispor fırtınası başladı. 80’lerde de 90’larda da bu fırtına kasırgaya dönüştü. Sefa Sirmen ile 90’larda doruk noktaya Ulaşan Körfez sevdası, 1999’da depremden sonra, kent gibi yıkıldı gitti. Sonra Sirmen eliyle de efsane sona erdirildi. Hiçbir gerekçe yokken Fenerbahçe’nin aşırı güç kullanıp Kocaelispor’u Şenol Çorlu(Sakaryalı) golüyle yenmesiyle küme düşerken, Maga Deri ve Ali şen ile Metin Şen hedef haline geldi. Sonra zamanın yerel medyasındaki bazıları ‘Bu işin arkasında pis koku var’ diyerek Şen’leri tehdit etti, ama kısa sürede sesleri kesildi. Maga deri’de gazetecilere deri montlar hediye edildi. Ben almadım. Utandım, korktum, hatta yüzlerine tüküresim geldi. Tarih bunu yazdı. İşte Kocaeli kentinde Fenerbahçe’ye düşmanlık o zaman başladı. Fenerbahçe, Kocaelililer için de Kadıköy’de yer aldığı için daha çok tercih edilirdi.

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80’lerde İzmit Tren İstasyonundan Adapazarı Ekpres’e binenler Söğütlüçeşme’de iner, stada İstanbullulardan daha kolay girer ve İzmit’e dönerdi. Ama 90’lardan sonra daha çok İsmetpaşa’ya akın başladı. Fenerbahçe’den defalarca rövanşı aldık ama içimiz soğumadı. Şimdi Fenerbahçe ile Emir Ortakaya yüzünden karşı karşıya geldik. Sezon başı Emir’i bize geçici transferle veren Fenerbahçe, her an geri çağırma şartını da sözleşmeye eklemişti. Ben bu haberi yazmasam belki de Emir devre arası gidecekti. Yazdım, tartışmayı başlattım, bazı yöneticiler “Öyle bir şart yok” derken beni güldürdü, sonra başkan Engin Koyun resmi açıklama yaptı:

Böyle bir şart var, ama Fenerbahçe Emir’i devre arasında geri almaz”…

İçimiz rahatladı. Zira Emir, bu sezon şampiyon olursak, en önemli silahımız olmuş olacak…

Sezon sonu ise Allah Kerim…

İsmail Kartal ille de geri istiyor çünkü…

Eğer Fener devre arasında şu ortamda böyle bir şey yaparsa, bir daha bu kentte Ali Koç’u da, İsmail Kartal’ı da, Fenerbahçe’yi de kimse affetmez…

Hatta kuş olarak bir kanarya bile kentte uçamaz…