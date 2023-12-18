Kocaeli Kent Forumunu mutlaka takip edin

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Cumhuriyetimizin 100.yılında Kocaeli tarihine ışık tutacak bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Kocaeli Kent Forumu adı altındaki etkinlik, 21-22-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Forumun birinci günü Kocaeli ticaret Odası salonunda, ikinci ve üçüncü günü de Mimarlar Odası Kocaeli Şube tarihi binada yapılacak. TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma ve Murat Kürekci, önceki gün gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü mesut Akbulut’u ziyaret ederek herkesi Kocaeli Kent Forumuna davet etti.