Çiftçilere yüzde 50 hibeli gübre dağıtımı başladı

Çiftçi dostu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir, “2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi” kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli katı organomineral taban gübresi desteği sağlıyor. Daha önce mazot ve yem bitkisi tohumu alan çiftçilere gübreleri, bulundukları mahallelerde teslim edilmeye başlandı.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ BÜYÜKŞEHİR İLE GÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin “Kocaeli’nde ekilmemiş tarım arazisi kalmasın” hedefiyle tarım ve hayvancılığa verdiği destekler, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Bu yıl içinde 16 bin 500 çiftçiye tamamı hibe 2 milyon 900 bin litre mazot ve 3 bin 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 350 ton yem bitkisi tohumu desteği sunan Büyükşehir üreticilere bu kez katı organomineral taban gübresi desteği veriyor.

GÜBRELER, ÇİFTÇİLERE YERİNDE TESLİM EDİLİYOR

2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu desteğinden yararlanan çiftçilere gübreleri bulundukları mahallelerde teslim edilmeye başlandı. Belirlenen program dahilinde tırlarla üreticilerin bulunduğu kırsal mahallelere getirilen gübreler, A Takımı ekipleri tarafından çiftçilerin traktörlerine yükleniyor. Dağıtımların ay sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Daha önce mazot ve tohum desteği alan çiftçiler, gübrelerini teslim alır almaz tarla ve bahçelerinin yolunu tutuyor. Üreticiler verilen desteklerden memnuniyetini ifade ederek, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.

120 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ DESTEKLENİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen ve Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje doğrultusunda özellikle mazot, tohum ve buğday, arpa, mısır, ceviz, fındık yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl 120 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

ÇİFTÇİLER DESTEKLERDEN MEMNUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden memnun olan üreticiler, bu tür desteklerin sürmesi halinde daha çok üreteceklerini belirtiyor. Bu kapsamda üretici Basri Koyukan, “Tarım ve hayvancılık yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin daha önce verdiği mazot, tohum gibi tarımsal desteklerinden yararlandım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi seviyoruz. Aldığımız ürünün yarı parasını veriyoruz, bizim için çok büyük bir katkı oluyor. Büyükşehir sadece çiftçiye destek vermiyor, köylerimize en güzel hizmeti sunuyor. Hizmetlerinin devamını diliyoruz. Çiftçi dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’dan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN DESTEK VERDİKÇE, TARIM BİTMEZ”

Çiftçilik yapan İbrahim Tosun ise, “Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, fındık, ceviz yetiştiriyorum. Yonca tarlam için gübre aldım. Daha önce mazot, gübre desteği almıştım. Desteklerden memnunuz. Tarım arazilerinde boş yer yok. Destek sürdükçe çiftçiler ekmeye, dikmeye devam ediyor. Tahir Büyükakın başkanımız destek verdikçe, tarım bitmez. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin” dedi.

“DAHA ÇOK ÜRETİM YAPACAĞIZ”

Çiftçi Mehmet Teke de, Büyükşehir’in verdiği destekle daha çok üretim yapacaklarını söyledi. Teke yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz, bize verdiği gübre desteğinden dolayı. Daha önce mazot ve tohum almıştım. Büyükşehir Belediyemizden memnunuz. Tohum ve gübre pahalı olduğu için almakta sıkıntı çekiyorduk. Böyle destekler olduğu sürece çiftçiler olarak daha çok üretiyoruz. Tahir başkanımızdan memnunuz. Türkiye’de sayılı başkanlardan biri. Kendisini her zaman destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİNİN ELİNDEN TUTUYOR”

Üretici Mustafa Aktaş da Büyükşehir’in verdiği destekten oldukça memnun. Aktaş, “Tahir Büyükakın başkanımız mazot, tohum, gübre başta olmak üzere çiftçiye çok güzel destekler sağlıyor. Belediye hizmetlerinden de memnunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün belediyeler bu şekilde destek verse, çiftçiler daha çok kalkınır daha çok üretir. Çiftçinin bu aralar elinden tutulmaya çok ihtiyacı var. Destekler sayesinde tüm arazileri ekiliyoruz. Tahir Başkan gerçekten çiftçini dostu, üreticilerin elinden tutuyor. Desteklerin devamını bekliyoruz” dedi.

“MAZOT, TOHUM DESTEĞİ BİZİ RAHATLATIYOR”

İzmit Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser, “Çiftçilik yapıyorum. Tahir Büyükakın Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Çiftçiler çok memnun. Büyükşehir'in desteği olmasa, bu kadar ekip biçemeyiz. Özellikle mazot, tohum ve gübre desteği bizi çok rahatlatıyor. Mahallemize de hizmet noktasında çok iyi. Başkanımız bizi mağdur etmiyor” dedi.

“DESTEK BAŞKANDAN, ÜRETMEK BİZDEN”

Çiftçi Muhammet Aktaş ise, “Destek başkandan, üretmek bizden” açıklaması yaparak, “Yüz dönüm tarlama arpa, buğday, ayçiçeği, mısır ekiyorum. Bugün gübre aldım. Büyükşehir sağ olsun bize her zaman destek veriyor. Daha önce mazot ve tohum almıştım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu destekler oldukça, daha çok araziyi ekiyoruz” dedi.