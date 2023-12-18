İYİ Partili Tamyüksel: "Tezcan Galvaniz İşçilerinin Sesini Duyun"

Parti olarak istihdam yaratan, katma değer üreten, Ülkeye değer katan her firma ve müteşebbisin yanında olduklarını belirten Tamyüksel, Tezcan Galvaniz firmasının da bu yönüyle bölge adına bir değer olduğunu vurgulayarak "Biz Kartepemiz sınırlarında faaliyet gösteren Tezcan Galvaniz firmasının başarıları ile anılmasını isteriz, bölgemizin kuruluşu olması hasebiyle gurur da duyarız. Ancak ne hikmetse, hem basından takip ettiğimiz hemde Partimize ulaşan çalışanların ifadeleri ile görüyoruz ki işverenin anlam veremediğimiz uygulamaları nedeniyle, böylesine önemli bir yatırım sürekli olarak yaşanan olumsuzluklar ile gündemde kendine yer bulmakta.



Biz konuya Siyasi olarakta yaklaşmıyoruz, ha keza karşımızda Siyaseten ne bir rakip nede bir muhatap yok. Fakat; inancımız gereği, nerede olursa olsun, kimden olursa olsun zalimin zulmüne karşı durmaktanda gücümüz ölçüsünde mücadele etmektende imtina etmeyiz.Ocak ayından itibaren; bu fabrikada devam eden süreci yakinen takip ediyoruz ve yaşananları net olarak biliyoruz.



İşçinin sendikalı olmasından sonra artarak devam eden baskı ile şekersiz çay içme cezaları, kışlık kıyafet vermeme, belli kişilerin maaşlarını aksatma, işçiye cuma namazına dahi gitmesi için müsaade etmemek derken.



Bugün gelinen noktada ise; eksik personel dolayısıyla fazladan çalışan ama asla mesai verilmeyen çalışanlar, onarılmaması sebebi ile taşan ve pislikten önünden geçilmeyen tuvaletleri bile kullanamaz, bilinçli olarak az sayıda getirilen yemekler ile ihtiyacı kadar beslenemez durumdadır.



Buradan çalışma ve iş kurumu yetkililerine seslenmek istiyorum. Rızkı ile imtihan edilen bu insanların artık dayanacak gücü kalmamış, fakat malum ekonomik koşullar sebebiyle zor koşullar altında evlerini geçindirebilmek için mücadele etmektedirler. Korkudan seslerini dahi çıkaramamaktadırlar çünkü işveren sesini çıkaranların işine son vermektedir.



Lütfen artık Tezcan Galvaniz İşçilerinin Sesini Duyun ve gerekli denetimleri ciddiyet ile yerine getirerek, işçinin sırtından milyonlar kazanan işverenin, çalışanlarına insanca bir yaşam için gerekli şartları oluşturmasını sağlayın" dedi.