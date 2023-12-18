18 Ara 2023 - 12:34- Gündem G:

Ekipler kar nöbetinde!

Büyükşehir’in karla mücadele ekipleri, olası kar yağışı sebebiyle yüksek rakımlı yerlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapmak için nöbetteydi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Ekipler kar nöbetinde! mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, hafta sonu kentin rakımı yüksek noktası olan Kartepe zirve yolunda kar nöbetindeydi. Kar yağışının yollarda buzlanmaya sebep olmaması için sabaha kadar nöbet tutan ve bu bağlamda yollarda tuzlama ve kar küreme çalışmasında bulunan ekipler, kar yağışının yolları kapatmaması ve buzlanmanın sürücüler için olumsuz bir durum yaşatmaması için de çalışma yaptı.

TOPRAK KAYMASINA MÜDAHALE

Başiskele Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı Cami düzü mevkiinde aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen toprak kaymasına da müdahale eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafiğe kapanan yolu yapılan çalışma sonrası açtı.

KARLA MÜCADELE EKİBİ HAZIR KITA

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarında kullanılmak üzere Büyükşehir’in tuz depolama şantiyesinde 20 bin ton tuz rezervi bulunuyor. Tuzlama kamyonu, grayder, jcb, kepçe, kar küreme, tuzlama araçları ve tecrübeli kadrosuyla bu yıl da karla mücadeleye hazır olan Büyükşehir ekipleri, Kocaeli’nde etkisini gösterecek kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için kent genelinde hummalı bir kar temizleme çalışması yürütecek.
# Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, kar, kar yağışı, Kartepe

18 Ara 2023 - 12:34 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.416.129 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL