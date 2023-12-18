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Hürriyet,  Kuruçeşme’de emekçilere moral verdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için Kuruçeşme’de servis bekleyen emekçilerle bir araya geldi. İşlerine giden vatandaşlara ikramlarda bulunan Başkan Hürriyet hem destek hem de moral verdi

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Hürriyet,  Kuruçeşme’de emekçilere moral verdi mask
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her daim emekçinin yanında olmaya devam ediyor. Hürriyet, geleneksel hale gelen işçi ziyaretlerine Kuruçeşme bölgesinde devam etti. Hürriyet ve Çınar Ekibi vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikramında bulunurken mobil ikram aracından da sıcak çorba dağıtımı yapıldı.


HÜRRİYET, İZMİT’İN HER NOKTASINDA 
Geçtiğimiz hafta Üçyol, Bekirdere ve Yeşilova bölgelerinde işçileri sabahın erken saatlerinde duraklarda ziyaret eden Başkan Hürriyet, bu hafta Kuruçeşme’de işçilerle dayanışma gösterdi. Sabahın ilk saatlerinde işe gitmek için servis ve otobüs bekleyen emekçilerle buluşan Başkan Hürriyet, poğaça ve meyve suyu ikram ettiği işçilere "kolay gelsin" dileklerini iletti. 

VATANDAŞTAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR 

Başkan Hürriyet’e Kuruçeşme programında Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Koordinatör Ozan Aksu ve STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam eşlik etti. Vatandaşlar, her yıl geleneği devam ettirerek yanlarında olan Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.
# Fatma Kaplan Hürriyet

18 Ara 2023 - 12:38 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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