Ekrem Can ile Nijerya’da bulunan Engin Koyun da hastaneye başvurdu

Daha önce de yazdığımız gibi Ekrem Can ile Nijerya’da futbolcu izlemek üzere bulunan Engin Koyun da, Ekrem Can’ın sıtmadan vefat etmesi üzerine Umuttepe Hastanesi'ne tedbir amaçlı başvurdu. Herhangi bir sağlık endişesi olmayan Engin Koyun, tahlillerini yaptırdı.