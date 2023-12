Zaten “Can”ımız yandı bir de siz yakmayın !

Üç günlük Halil Umut Meler ertelemesinden sonra iç sahada Bodrum’u konuk etmeye hazırlanan Kocaelispor’da bu maç öncesinde, takımla 24 saatini beraber geçiren ve ağabeylik yapan yönetici Ekrem Can’ın ölümünün acısı yürekleri yakıyor…İç sahada kazanmayı unutturdunuz, hatırlatın; Bandırma galibiyetini Bodrum galibiyetiyle taçlandırın, Ümraniye yenilgisini unutturun !.. 20.00’de başlayacak maç Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Cephede arkadaşlarını yalnız bırakan Tanke yok… Maça ilgi yoğun, biletler kapış kapış gidiyor…

GALİBİYET EKREM CAN’A ADANDI… AŞIRI SEVİNÇ YOK…

Genç yaşta yitirdiğimiz Karamürselil iş insanı ve takımın ağabeyi olarak 24 saatini onlarla beraber geçiren Ekrem Can’ın acısı yüreğimizi yakıyor. Cumartesi toprağa verdiğimiz Can’ın cenazesinde tüm kent bir araya geldi. AKP’lisi, CHP’lisi, MHP’lisi yan yana cenaze namazını kıldı ve gencecik yaşta yitirdiğimiz Can’ı sonsuzluğa uğurladı. Futbolcular da cenaze töreninde yerini aldı ve dua etti. Bazı futbolcuların gözlerinin dolduğu dikkat çekti. Futbolcularda aralarında anlaşarak, bu geceki galibiyeti merhum Can’ın anısına adadıklarını, gollerde aşırı sevinç gösterisi yapmayacaklarını açıkladı.

KOLLARINDA BANTLA ÇIKACAKLAR… MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU YAPILACAK…

Yarınki maç öncesinde saygı duruşu da yapılacak ve Ekrem Can anılacak. TFF de saygı duruşu başvurusunu onaylayarak izin verdi. Can’ın yerine sahada ….. görev yapacak. Ertuğrul Sağlam da maçtaki sevinç gösterileri konusunda futbolcularını uyardı. Gollerden sonra Ekrem Can baskılı formalar açılması için hazırlık yapıldı. Saat 20.00’de başlayacak maç öncesinde de taraftarlar hazırlık yaptı. Tribünlerde Ekrem Can anılacak. Can’ın ailesi de maçta özel olarak misafir edilecek. Ancak aile henüz kararını vermedi.

KADRO DEĞİŞMİYOR, OĞUZ CEYLAN YERİNİ ALIYOR… BERİDZE BELİRSİZ…

Maç öncesi hazırlıklar ise Brunga Tesislerinde tamamlandı, takım kampa girdi. Ertuğrul Sağlam yönetimindeki çalışmalarda futbolcuların üzgün ve bir o kadar da hırslı oldukları dikkat çekti. Bandırma deplasmanında 3-0 galip gelen takımdaki iki değişiklik dikkat çekecek. Cezalı Tanke’nin yerine İsveçli Koaukou sahaya çıkacak. Beridze de iyileşirse tercih edilecek. Cezasını tamamlayan Oğuz Ceylan, Mehmet Yılmaz’dan görevi yeniden devralacak. Kocaelispor’un sahaya çıkacak muhtemel on biri şöyle: Gökhan Değirmenci-Oğuz Ceylan (M.Yılmaz), Burak Ölmez, Emir Ortakaya, Atila Turan-Mert Çölgeçen, Yusuf Cihat- Amaral, Cendeias, Barış Alıcı (Beridze)- Koaukou.

MAÇIN KÜNYESİ:

MUHTEMEL ONBİRLER:

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

OĞUZ CEYLAN (M.YIL.)

BURAK ÖKSÜZ

EMİR ORTAKAYA

ATİLA TURAN

MERT ÇÖLGEÇEN

YUSUF CİHAT

AMARAL

CANDEİAS

BARIŞ ALICI

KOAUKOU

BODRUMSPOR:

DIOGO SOUSA

ÜZEYİR ERGÜN

SÜLEYMAN ÖZDA.

ONDREJ CELUSTKA

ALİ AYTEMUR

MUSAH MOHAM.

BURAK ÇOBAN

SAMET YALÇIN

CELAL DUMANLI

GÖKDENİZ BAYRAK.

KENAN ÖZER

STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU (ALİKAHYA)

SAAT: 20.00

HAKEMLER: MEHMET TÜRKMEN, MEHMET KAPLUHAN, HASAN HÜSEYİN TETİK, (4.Hakem) AYBERK DEMİRBAŞ

YAYIN: BEİNMAX 1, TRTSPOR…

CANLI ANLATIM: www.kocaeligazetesi.com.tr

ISI: MAÇ SAATİNDE 13 DERECE

CEZALI: TANKE (KOCAELİSPOR)