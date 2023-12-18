Bandırma maçında gereksiz yere kart gören, ağır bir kararla da iki maç ceza alan Tanke, idmanlara çıkıyor ve tek maç cezası bekliyor. Brezilyalı, 8 golle lige damgasını vururken, Eyüplü Ahmet Kutucu’dan sonra en çok gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunuyor. Bandırma maçında da 8’nci golünü akıp olundan atılan Tanke’ye doğal olarak Samsunspor başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri ve 1.Lig kulüpleri teklif yağdırıyor. Ancak yönetim, sözleşmesi devam eden Tanke’yi kimseye vermemekte kararlı.
18 Ara 2023 - 13:06- Spor Güncelleme:
Tanke’ye kanca atan atana!
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.