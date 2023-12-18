18 Ara 2023 - 13:06- Spor G:

Tanke’ye kanca atan atana!

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Tanke’ye kanca atan atana! mask

Bandırma maçında gereksiz yere kart gören, ağır bir kararla da iki maç ceza alan Tanke, idmanlara çıkıyor ve tek maç cezası bekliyor. Brezilyalı, 8 golle lige damgasını vururken, Eyüplü Ahmet Kutucu’dan sonra en çok gol atan ikinci futbolcu konumunda bulunuyor. Bandırma maçında da 8’nci golünü akıp olundan atılan Tanke’ye doğal olarak Samsunspor başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri ve 1.Lig kulüpleri teklif yağdırıyor. Ancak yönetim, sözleşmesi devam eden Tanke’yi kimseye vermemekte kararlı.
# ceza, TANKE

18 Ara 2023 - 13:06 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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