HODRİ MEYDAN AYAĞA KALKTI: “DEPLASMAN HAKTIR ENGELLEMEZ”

Sakarya’da bir gazetenin iddia ettiği ‘ Kocaelispor taraftarına Sakarya maçı için deplasman yasağı geldi” haberi duyulur duyulmaz Hodri Meydan adeta isyan etti. Deremzedeler için düzenlenen maçta son derece olgun bir görüntü sergileyen, Sakaryalı birkaç provokatör taraftarın tahriklerine kapılmayan ve takdir toplayan Hodri Meydan, Büyük Kocaelispor Taraftarı ve Kamuoyuna başlığıyla şu yazılı açıklamayı yayınladı:

“Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Sakaryaspor müsabakasına ilişkin, kulübümüze gelen herhangi bir resmî yazı şuan için yoktur. Çeşitli medya kanallarında ve özellikle gazetelerde tarafımıza verilen deplasman yasağı başlıklı yazılar tamamıyla gerçek dışıdır. Son olarak; İstanbul takımlarının günümüz şartlarında birbirine rahatça deplasman yapabildiği bu dönemlerde, tarafımıza uygulanması konuşulan olası deplasman yasağının Kocaelispor ve Hodri Meydan camiası olarak sonuna kadar karşısında duracağımızın bilinmesini isteriz. “DEPLASMAN HAKTIR ENGELLENEMEZ!” Saygılarımızla.