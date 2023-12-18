Keramettin Gençtürk tepki gösterdi: “Kocaeli dışı aday haberlerini şaşkınlıkla izliyorum!”

CHP'de aday adaylığı başvuru süreci 5 Aralık'ta sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için CHP'den tek aday adayı TMOBB İnşaat Mühendisleri Kurucu Başkanı Keramettin Gençtürk oldu. Gençtürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinin aday belirleme sürecini eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Mustafa Sarıgül kulislerde konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili Gençtürk, Kocaeli dışı aday arayışına ve masa başı aday tayinine karşı olduğunu ifade etti.

“PARTİ İÇİ ÖN SEÇİM ÖNERDİM”

Gençtürk'ün açıklamasının tamamı ise şu şekilde şöyle: "CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı dosyamı, son başvuru günü olan 05.12.2023 tarihinde il başkanlığımıza teslim ettim. Belirlenen başvuru süresi içerisinde ve sonrasında benim dışımda bir aday adaylığı başvurusu yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde; CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen iki Sayın Milletvekilinin benimle gerçekleştirdiği mülakatta kendilerine, aday tespit yönteminin belirsizliği ya da başkaca nedenlerle benden başka aday adayı başvurusunun olmayışının üzücü olduğunu, bu nedenle tüzük ve yönetmeliklere de uygun olarak; Aday adaylığı başvuru süresinin uzatılmasını ve aday adaylığı için yeni bir çağrının yapılmasını ve CHP’ye kayıtlı tüm üyelerin katılımı ile 'Parti İçi Önseçim/Eğilim Yoklaması' yapılmasını önerdim.

“KOCAELİ DIŞI ADAY ARAYIŞINI ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM”

Hal böyleyken, kamuoyunda, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Kocaeli dışı aday arayışı olduğu, bazı kişi ya da kişilere adaylık teklifinde bulunulduğu yönünde girişimler olduğuna dair söylentileri şaşkınlıkla izliyorum. Üyelerle önseçim yönteminin uygulanacak olması halinde aday adayı sayısının artırılmasına yönelik bu tür girişimler kabul edilebilecek bir eylemdir. Diğer yandan, parti içi yarıştan muaf tutularak, demokratik kurumların işleyişinin önüne geçerek, masa başı kararlarla doğrudan aday tayinine yönelik tutum ve davranışları, örgütümüzün iradesini yok saymak mahiyetinde olacağını değerlendirdiğimi örgütüm ve kamuoyu tarafından bilinmesini istiyorum."